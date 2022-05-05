Власти Италии намерены передать Украине системы противовоздушной обороны, миномёты и боеприпасы. Об этом сообщил министр обороны страны Лоренцо Гуэрини.
"Итальянская помощь… предусматривает противотанковое вооружение, системы ПВО ближнего радиуса, миномёты, артиллерийские снаряды", — цитирует РИА Новости заявление главы Миноробоны на заседании комиссий по обороне Сената и Палаты депутатов, посвящённом событиям на Украине.
По словам Гуэрини, предусмотрена также поставка Киеву приборов связи, средств индивидуальной защиты и наборов для выживания.
Министр сообщил, что властями Италии разработаны два межведомственных декрета, определяющих тип и количество военных систем и средств, которые предполагается передать Украине.
Гуэрини отметил, что технические детали предоставления помощи Украине засекречены.
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