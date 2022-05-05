WP: Индонезия устроила Байдену цугцванг, пригласив на саммит G20 Путина

Американские журналисты сообщили, что приглашение российского президента Владимира Путина на мероприятия "Большой двадцатки" со стороны властей Индонезии стало "головной болью" американского лидера Джозефа Байдена.

Как напомнили в The Washington Post, Байден требовал исключить Москву из объединения G20. Из-за решения лидера Индонезии Джоко Видодо позволить Путину принимать участие в саммите руководитель Штатов оказался в сложном положении. Если политик решит игнорировать мероприятия, Китай и Россия окажутся ключевыми участниками форума. При этом в случае присутствия Байдена представитель Вашингтона будет работать с "военным преступником".

Журналисты отметили, что пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки не раскрыла позицию главы страны по данному вопросу. Как заявила представитель Белого дома, встреча мировых лидеров состоится только через полгода.

Ранее Видодо сообщил, что пригласил на саммит G20 не только Путина, но и руководителя Украины Владимира Зеленского.