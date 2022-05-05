Эксперт о ситуации на Украине: "Это начинает сильно походить на мировую войну"

Эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро заявил, что поставки тяжёлого вооружения Киеву со стороны Вашингтона и НАТО могут привести к прямому участию США и Североатлантического альянса в конфликте на Украине.

Ранее МИД РФ призвал НАТО прекратить поставки военной техники Киеву, поскольку такие действия не ведут к мирному разрешению ситуации на Украине. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки западного оружия на Украину негативно скажутся на российско-украинских переговорах.

Моро напомнил, что Запад не только поставляет Киеву современное наступательное вооружение, но и обучает украинских военных.

"Мы опасно приближаемся к прямому вовлечению в конфликт войск НАТО", — сказал Моро в беседе с РИА Новости.

По его словам, военная промышленность США начинает работать на полную мощность, чтобы обеспечить Вооружённые силы Украины оружием.

"Это начинает сильно походить на мировую войну", — подчеркнул Моро.