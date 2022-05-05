Мэр Тбилиси: глава офиса президента Украины Подоляк — "позорное существо"

Не только посол Украины в Германии Андрей Мельник не слишком задумывается над тем, кому и что говорить. Это, похоже, характерная особенность украинских чиновников и политиков.

В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что основатель и лидер партии правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на днях заявил, что тот является "российским олигархом".

В Тбилиси это заявление без внимания не оставили. И прокомментировали его весьма резко.

"Мы слышали не одно постыдное заявление, и я бы попросил вас — очень просто, поищите и посмотрите, кто такой Подоляк. Получите очень много интересной информации. У меня очень тесные связи с Украиной. Я там годами жил, там играл, а такие существа, как Подоляк, позорны. Я бы попросил вас, посмотрите, кто он, какой жизнью жил и кем был некий Подоляк", — заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси бывший футболист Каха Каладзе (на фото).

Председатель партии Ираклий Кобахидзе в комментарии был куда более сдержан. Но и он призвал официальных представителей Украины с "большей ответственностью" подходить к отношениям с Грузией.

"Власти должны относиться с большей ответственностью к тем многовековым дружеским отношениям, которые сложились между народами. К сожалению, мы не видим должной степени ответственности с другой стороны", — цитирует Кобахидзе EurAsia Daily.

В общем-то, не секрет, что нынешний киевский режим в большей степени ориентируется на сторонников Михаила Саакашвили, которые являются главной оппозиционной силой властям Грузии.

Надо заметить, что отношения между Киевом и Тбилиси достаточно сложные. В частности, по той причине, что власти Грузии отказываются присоединяться к антироссийским санкциям. В Киеве, в свою очередь, обвиняют грузинские власти в том, что они помогают России обходить ограничительные меры. Власти Грузии требуют доказательств, но не сообщалось, чтобы таковые были им переданы.