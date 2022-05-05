Мира Тэрада: Испания поступила возмутительно в ситуации с Шарием

Киевский режим хочет добиться экстрадиции украинца Анатолия Шария из Испании.

Глава ФБР — Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада прокомментировала ситуацию на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".

Правозащитница назвала задержание Шария возмутительным актом. Испанская полиция не имела никаких правомочий по запросу Киева задерживать украинского гражданина, который живет в стране Евросоюза в статусе беженца.

"Ситуация действительно возмутительная. Что вообще за "совместная спецоперация" Украины и Испании?" — цитирует правозащитницу "ПолитРоссия".

Глава Фонда борьбы с репрессиями подчеркивает задержание Анатолия Шария явным заказным делом, в котором Мадрид повёл себя как дешёвая марионетка Запада. Мира Тэрада при этом выражает надежду, что европейцы одумаются и не выдадут журналиста Киеву.

"Экстрадиция недопустима. Но сейчас Анатолию предстоит долгая борьба", — подытожила глава ФБР.