Киевский режим хочет добиться экстрадиции украинца Анатолия Шария из Испании.
Глава ФБР — Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада прокомментировала ситуацию на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".
Правозащитница назвала задержание Шария возмутительным актом. Испанская полиция не имела никаких правомочий по запросу Киева задерживать украинского гражданина, который живет в стране Евросоюза в статусе беженца.
"Ситуация действительно возмутительная. Что вообще за "совместная спецоперация" Украины и Испании?" — цитирует правозащитницу "ПолитРоссия".
Глава Фонда борьбы с репрессиями подчеркивает задержание Анатолия Шария явным заказным делом, в котором Мадрид повёл себя как дешёвая марионетка Запада. Мира Тэрада при этом выражает надежду, что европейцы одумаются и не выдадут журналиста Киеву.
"Экстрадиция недопустима. Но сейчас Анатолию предстоит долгая борьба", — подытожила глава ФБР.
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