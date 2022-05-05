По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, Украине необходимо в четыре раза больше гуманитарной помощи, чем она получает сейчас.
"Украине необходимо 12 тысяч тонн гуманитарной помощи ежедневно. Такую информацию мы получили от наших друзей на Украине. Сейчас поставляется только 3 тысячи тонн такой помощи. Это менее 25% текущих потребностей", — сказал Моравецкий на открытии международной конференции доноров для Украины, которая проходит 5 мая в Варшаве.
Премьер Польши призвал страны ЕС выделять больше финансовых средств, на которые будут закупаться продукты питания и гигиенические принадлежности. Он выразил надежду, что варшавская конференция будет способствовать активному сбору этих средств.
Моравецкий добавил, что сама Варшава уже направила на Украину гуманитарную в количестве более 180 тысяч тонн.
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