Blick: по приказу Путина 100 военных испытали ядерное оружие в Калининграде

Швейцарское издание Blick заявило о проведении Россией ядерных испытаний в Калининграде, находящемся в непосредственной близости от стран ЕС. Испытания, в которых якобы приняли участие около ста солдат, проводились, по версии источника, по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сообщается о том, что солдатами был отработан электронный запуск мобильных баллистических ракетных комплексов с ядерным оружием типа "Искандер". Пуск был слышен далеко за пределами региона.

"Калининград — российский анклав на Балтийском море между двумя членами ЕС и НАТО, Польшей и Литвой", — подчеркнули в Blick.

Издание напоминает, что Владимир Путин поручил главе оборонного ведомства России Сергею Шойгу привести ядерные силы РФ в состояние повышенной боевой готовности вскоре после того, как была начата спецоперация на Украине.