Блогер Шарий ожидает в Каталонии решение суда об экстрадиции на Украину

Украинские правоохранители сообщили, что запущена процедура экстрадиции блогера и журналиста Анатолия Шария на Украину. Его обвиняют в государственной измене.

"Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель-месяца", — цитируют источник в правоохранительных органах украинское издание "Сегодня".

Также сообщается, что в настоящее время блогер отпущен под подписку о невыезде и уже в Каталонии будет ждать решения суда о экстрадиции.

"Шарий отпущен под подписку о невыезде, из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции", — написала корреспондент ВГТРК в Европе.

Однако адвокат журналиста не смогла подтвердить информацию о его задержании в Испании.

"Мне об этом ничего не известно. Нет такой информации. Пока я ничего вам подтвердить не могу. Мы регулярно с ним связываемся. По датам я вам не скажу. Сейчас я не могу подтвердить, что это правда", — прокомментировала она сообщение об аресте подопечного.

Ранее в Службе безопасности Украины проинформировали о задержании в Испании Шария, которого обвиняют в госизмене.