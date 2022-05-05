Украинские правоохранители сообщили, что запущена процедура экстрадиции блогера и журналиста Анатолия Шария на Украину. Его обвиняют в государственной измене.
"Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель-месяца", — цитируют источник в правоохранительных органах украинское издание "Сегодня".
Также сообщается, что в настоящее время блогер отпущен под подписку о невыезде и уже в Каталонии будет ждать решения суда о экстрадиции.
"Шарий отпущен под подписку о невыезде, из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции", — написала корреспондент ВГТРК в Европе.
Однако адвокат журналиста не смогла подтвердить информацию о его задержании в Испании.
"Мне об этом ничего не известно. Нет такой информации. Пока я ничего вам подтвердить не могу. Мы регулярно с ним связываемся. По датам я вам не скажу. Сейчас я не могу подтвердить, что это правда", — прокомментировала она сообщение об аресте подопечного.
Ранее в Службе безопасности Украины проинформировали о задержании в Испании Шария, которого обвиняют в госизмене.
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