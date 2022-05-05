РФ объявила персонами нон грата семь датских дипломатов

Власти РФ решили выслать из страны семь датских дипломатов. Об этом сообщает МИД РФ.

По информации ведомства, 5 мая о решении российских властей уведомили посла Дании в РФ Карстена Сёндергорда. Дипломата вызвали в МИД, где ему заявили решительный протест из-за необоснованного объявления персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ в Дании и российского торгового представительства в Копенгагене, а также в связи с оказанием датскими властями военной помощи Украине.

"Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников Посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены "persona nоn grata". Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок",- говорится в сообщении.

Также Сёндергорду сообщили об отказе в визе сотруднику датского диппредставительства.

В МИД РФ заявили, что РФ оставляет за собой право принять дополнительные ответные шаги в связи с недружественными действиями Дании.