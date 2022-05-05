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Автор Владимир Васютченко

РФ объявила персонами нон грата семь датских дипломатов

Мир

Власти РФ решили выслать из страны семь датских дипломатов. Об этом сообщает МИД РФ.

РФ объявила персонами нон грата семь датских дипломатов

По информации ведомства, 5 мая о решении российских властей уведомили посла Дании в РФ Карстена Сёндергорда. Дипломата вызвали в МИД, где ему заявили решительный протест из-за необоснованного объявления персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ в Дании и российского торгового представительства в Копенгагене, а также в связи с оказанием датскими властями военной помощи Украине.

"Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников Посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены "persona nоn grata". Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок",- говорится в сообщении.

Также Сёндергорду сообщили об отказе в визе сотруднику датского диппредставительства.

В МИД РФ заявили, что РФ оставляет за собой право принять дополнительные ответные шаги в связи с недружественными действиями Дании.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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