Власти РФ решили выслать из страны семь датских дипломатов. Об этом сообщает МИД РФ.
По информации ведомства, 5 мая о решении российских властей уведомили посла Дании в РФ Карстена Сёндергорда. Дипломата вызвали в МИД, где ему заявили решительный протест из-за необоснованного объявления персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ в Дании и российского торгового представительства в Копенгагене, а также в связи с оказанием датскими властями военной помощи Украине.
"Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников Посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены "persona nоn grata". Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок",- говорится в сообщении.
Также Сёндергорду сообщили об отказе в визе сотруднику датского диппредставительства.
В МИД РФ заявили, что РФ оставляет за собой право принять дополнительные ответные шаги в связи с недружественными действиями Дании.
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