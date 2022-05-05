Экс-президент Молдавии Додон призвал Кишинёв не обещать Киеву помощь

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предостерёг власти республики от любого вмешательства в конфликт на Украине. Подобные шаги "дорого" обойдутся стране, считает он.

Экс-президент напомнил об обещании спикера молдавского парламента Игоря Гросу отправить на Украину сапёров для разминирования. Додон заявил, что Кишинёв должен придерживаться нейтралитета и не подвергать риску молдаван.

"Гросу своими субъективными заявлениями не должен подвергать экономическому и другим рискам молдавских граждан, которые могут дорого заплатить из-за его бездумных слов", — отметил Додон.

По его словам, президент республики Майя Санду и её приближённые находятся в зависимости от стран Запада и под давлением могут пойти на необдуманные шаги на Украине. В качестве примера он привёл призывы к сотрудничеству с НАТО и транзит оружия из Евросоюза и США через Молдавию, чего нельзя допускать, уверен бывший президент.

"Ничто не угрожает Молдове, если нынешнее руководство и в первую очередь президент не спровоцируют втягивание страны в конфликт", — заключил Додон.