Эксперт шутя предложил запустить баллистические ракеты прямо с Красной площади

В то время как Запад пугает Киев ударами российских "Сарматов", военный эксперт, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков, комментируя заявление Минобороны Британии о том, что российская техника с парада Победы будет уходить на Украину, в шутку предложив запустить межконтинентальные баллистические ракеты прямо с Красной площади.

"Это что-то запредельное. Зачем их туда (на Украину — Прим. ред.) направлять? Если речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах, которые будут проходить по площади, то их проще прямо с площади и запустить по врагу", — цитирует эксперта "Военное дело".

Сивков подчеркнул, что у России достаточно военной техники, а фейки МО Британии об истощающихся ресурсах РФ назвал "глупым и нелогичным вбросом".