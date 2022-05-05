NI: США играют с армагеддоном, игнорируя предупреждения Путина

США продолжают наращивать темпы поставки оружия на Украину. По мнению автора издания The National Interest (NI), аналитика Теда Карпентера, подобные действия безрассудны и могут быть большой ошибкой.

"Эти люди, судя по всему, не понимают, что Украина является жизненно важным интересом для российской безопасности", — пишет автор NI.

Карпентер отметил, что Запад переоценивает военные возможности Киева, при этом недооценивает важность Украины для РФ. Он подчеркнул, что Россия сделает всё возможное, чтобы добиться своих целей, а западные страны этого не понимают, из-за чего игнорируют все предупреждения.

"Они совершают еще более опасную ошибку, игнорируя последние предупреждения Кремля об ужасных последствиях, если НАТО продолжит использовать Украину в качестве своей пешки в конфронтации с Россией", — отмечает эксперт.

Президент России Владимир Путин уже предупредил, что ответ РФ на вмешательство других стран в происходящее на Украине будет незамедлительным. По словам Карпентера, США отнеслись к этому чересчур прохладно, что может иметь катастрофические последствия. Он сравнил важность Украины для России с важностью Канады и Мексики для США. По его мнению, конфликты на данных территориях могут привести к ядерному удару.

"Сторонники помощи Украины заигрывают с армагеддоном", — высказал мнение Тед Карпентер.