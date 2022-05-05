Володин: украинские боевики на "Азовстали" ведут себя как типичные террористы

Украинские боевики, засевшие на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, ведут себя как типичные террористы, предлагая обменять мирных граждан на продукты питания и медикаменты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что националисты сначала заманили гражданское население на завод, а затем стали отсиживаться, используя людей в качестве живого щита.

"А теперь хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 килограмма. Преследуя лишь одну цель — спасение собственной шкуры. Хуже могло быть только людоедство — съесть заложников", — считает Володин.

Политик подчеркнул: ситуация, сложившаяся на "Азовстали", позволила многим россиянам понять, кто такие нацисты и почему с ними нужно бороться.

Ранее представитель штаба операции по освобождению комбината "Азовсталь" сообщил, что украинские боевики в ходе переговоров предложили ВС РФ следующую сделку: 15 заложников на тонну продуктов.