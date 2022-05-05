Власти Германии заявили о невозможности побороть инфляцию: "Это суровая правда"

Германию ждёт долговременное повышение цен на различные товары из-за дорожающих нефти и газа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Даже меры господдержки не помогут избежать инфляции, признал он.

"Нам и дальше придётся считаться с более высокими ценами. Это горькая и суровая правда", — сказал по итогам встречи с предпринимателями Хабек, слова которого приводит Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Глава Минэкономики Германии отметил, что власти уже запустили программы поддержки бизнеса, но признал их неспособность сдержать рост цен.

"Они не смогут предотвратить повышение цен на различные группы товаров. Эпоха дешевого топлива закончилась", — заявил министр.