Монтян: "Онемела от неожиданного желания Киева праздновать 9 Мая"

Татьяна Монтян прокомментировала неожиданное заявление Минобороны Украины о намерении праздновать День Победы 9 Мая.

Ранее там неожиданно заявили о таком намерении. Это сообщил спикер МО Украины Александр Мотузяник и признал, что День Победы над нацизмом во Второй мировой, без сомнения, государственный праздник.

Он подтвердил, что День победы будет отмечаться, но с учётом тех условий, которые есть сегодня на Украине.

На всё это отреагировала политический активист, адвокат Татьяна Монтян, которая с удивлением прокомментировала инициативу Киева.

"Звучит невероятно, но спикер МО Александр Мотузяник назвал 9 мая госпраздником и Днем Победы над нацизмом во Второй мировой, который должен отмечаться в государстве. Честно говоря, я даже на мгновение онемела от подобной новости и теперь с любопытством ожидаю реакцию по этому поводу от всяких вятровичей, билецких и прочих юрашей. Как бы спикеру МО не загреметь на "Миротворец" с такими заявлениями", — заявила политическая активистка.

Она так же предполагает, что неожиданное решение киевского режима может обернуться торжественным чествованием пособников нацистов времён Великой Отечественной и их нынешних последователей.

По её словам, ничто не помешает Зеленскому на 9 Мая провести парад из стилизованных нацистов под красно-черными флагами и с портретами фашистских коллоборантов и прочей нечисти.

Обязательно пригласить раввинов Украины с послом Израиля и под крики "Слава нации — смерть врагам" с факелами пройтись по Киеву, иронизирует Монтян.

"Могу себе лишь представить, что чувствовал бы сейчас героический дед Зельца, видя, во что превратился его непутевый внучок", — подытожила она.