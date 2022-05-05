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Автор Екатерина Широкова

Британцы обвинили НАТО в ситуации на Украине: "Зачем вы вмешивались?"

Мир

Британские пользователи Сети раскритиковали Североатлантический альянс за "накачивание" оружием Украину и постоянные планы на расширение. По мнению пользователей, именно НАТО стала провокаторами конфликта в Незалежной.

Британцы обвинили НАТО в ситуации на Украине: "Зачем вы вмешивались?"

По мнению читателей британской прессы, альянс стал причиной массовой гибели мирных граждан в разных странах мира, а в "сценарии с Украиной" вдруг решил "сойти за миротворца".

"Украина не член НАТО, почему НАТО вмешивается? НАТО миротворец? Это что, новый анекдот? Америка не правит миром", — написал пользователь с ником Charlie.K под статьёй Daily Express.

Ещё один читатель отметил, что по какой-то причине, мир забыл, как НАТО вторглись в Сербию.

"НАТО бомбила Сербию, не имея на то никаких полномочий, она убила много мирных граждан", — заявил Jumbo wannabe.

Кроме того, комментаторы предположили, что если бы не НАТО, ситуации вокруг Украины бы не случилось.

"Если бы Украина оставалась нейтральной страной и Запад не накачивал её оружием, этого конфликта не случилось бы", — резюмировал Maxthemagition.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина великобритания
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