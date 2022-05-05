Участник провокации в Керченском проливе Семидоцкий снова попал в плен

На Луганщине второй раз попал в плен украинский моряк, член экипажа буксира "Яны Капу" Евгений Семидоцкий.

В 2018 году он принимал участие в провокации в Керченском проливе.

"В 2018 году Семидоцкий был одним из членов экипажа буксира "Яны Капу", который принимал участие в провокации в Керченском проливе. Теперь боевик попал в плен во второй раз", — пишут укрСМИ.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — вошли в территориальные воды России в Черном море. Заявок на проход флота через Керченский пролив Киев заранее не подавал. Украинские морские судна никак не отреагировали на многочисленные предупреждения российских пограничников и совершили опасный маневр, в результате чего по ним был открыт огонь. После этого корабли были захвачены и отконвоированы в Керченский порт. От 3 до 6 членов экипажей получили ранения; все 24 члена экипажей были арестованы российскими властями.