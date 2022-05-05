Бизнес в Италии пожаловался на проблемы из-за отсутствия туристов из России

Антироссийские санкции привели к финансовым проблемам на курортах Италии, где значительно снизилось количество отдыхающих россиян. Местные агентства недвижимости находятся на грани банкротства, сообщает The Guardian.

"Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают", — приводит издание слова владельца одного из таких агентства в Скалее Николы Ротондаро.

По словам предпринимателя, туристы из России обеспечивали значительную часть доходов не только бизнеса, но и всего региона.

По данным The Guardian, отсутствие россиян на итальянских курортах может серьёзно сказаться на экономике этих населённых пунктов, так как туристы из РФ обычно тратили больше денег, чем итальянцы. Более того, они посещали побережье не только в зимние месяцы.