EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российские военные нанесли ракетные удары по двум украинским аэродромам
Военкор записал рассказы мариупольцев о пережитом в подземельях "Азовстали"
Участник провокации в Керченском проливе Семидоцкий снова попал в плен
Губернатор Гладков: Украина обстреляла два села в Белгородской области
Мухин: СМИ Запада пишут об унижениях беженцев с Украины для их устрашения
НМ ДНР: под контроль взято Троицкое, откуда ВСУ "палили" по Горловке
Чехи массово возвращаются к отоплению дровами из-за дорогого газа
Автор Камиль Джабраилов

Бизнес в Италии пожаловался на проблемы из-за отсутствия туристов из России

Мир

Антироссийские санкции привели к финансовым проблемам на курортах Италии, где значительно снизилось количество отдыхающих россиян. Местные агентства недвижимости находятся на грани банкротства, сообщает The Guardian.

"Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают", — приводит издание слова владельца одного из таких агентства в Скалее Николы Ротондаро.

По словам предпринимателя, туристы из России обеспечивали значительную часть доходов не только бизнеса, но и всего региона.

По данным The Guardian, отсутствие россиян на итальянских курортах может серьёзно сказаться на экономике этих населённых пунктов, так как туристы из РФ обычно тратили больше денег, чем итальянцы. Более того, они посещали побережье не только в зимние месяцы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
туризм италия
Популярное
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.

Экс-депутат Рады Кива: стартовал первый этап аннексии Польшей Западной Украины
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
От слов к делу: российские ракеты полетели на ж/д объекты Украины
Силовые структуры
Евсеев: ВС РФ уничтожат мосты на Украине, ВСУ убегут из Донбасса к середине мая
Мир. Новости мира
Money.pl: Путин вынудил Польшу вернуться к использованию угля
Любовь Степушова Стало ясно, почему Россия не спешит по срокам СВО Любовь Степушова Ирина Шлионская Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает Ирина Шлионская Игорь Буккер Английские крестьяне угощали феодалов мясом Игорь Буккер
Авто
Дверь машины захлопнулась, а ключи внутри: что делать?
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Раненый на Украине солдат армии РФ 12 дней полз с гранатами в руках
Силовые структуры
Раненый на Украине солдат армии РФ 12 дней полз с гранатами в руках
Последние материалы
Байден анонсировал обсуждение с членами G7 новых санкций против РФ
Бизнес в Италии пожаловался на проблемы из-за отсутствия туристов из России
Политолог Сатановский сравнил Урганта с Иудой: очень похоже
Пользователи Reddit: Запад совершит суицид, пытаясь "наказать" Китай
Польша готовит оккупацию Западной Украины: "Время вспоминать историю"
Подполковник Марочко: ВСУ угрожали жителям освобождённых городов ЛНР
Войска ВС РФ и НМ ДНР продвинулись к Лисичанску с юга и вошли в пгт Нижнее
СКР обнаружил человеческие останки в драмтеатре в Мариуполе: кого убили ВСУ?
Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов РФ
Штаб по эвакуации: боевики с "Азовстали" предложили обменять людей на продукты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников