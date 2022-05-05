Junge Welt: нефтяное эмбарго ЕС приведёт к росту цен на мазут и топливо

Введение эмбарго на российскую нефть приведёт Европейский союз к серьёзным экономическим проблемам. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.

По информации издания, государства, которые продолжат покупать нефть у РФ, смогут избежать экономического кризиса в отличии от ЕС.

"Из-за решения ввести нефтяное эмбарго произойдёт очередной рост цен на мазут и топливо", — сказано в статье.

Автор материала также напомнил, что нефть из Норвегии и США гораздо дороже российской. Как отмечает Junge Welt, Европе придётся кардинально менять инфраструктуру в случае утверждения запрета на поставки энергоресурсов из РФ.

В материале подчёркивается: украинский конфликт рано или поздно завершится, а эмбарго на российскую нефть не получится быстро отменить. Журналист порекомендовал лидерам ЕС не отказываться от поставок топлива из России. В ином случае, пояснил автор, европейские страны столкнутся с многочисленными проблемами в экономической сфере.