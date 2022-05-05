Штаб по эвакуации: боевики с "Азовстали" предложили обменять людей на продукты

Украинские боевики, засевшие на заводе "Азовсталь", предлагали обменять находящихся на территории комбината мирных жителей на продукты питания и лекарства. Об этом заявил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

В интервью РИА Новости он пояснил, что для спасения гражданского населения российские военные поддерживают контакты с отрядом "Азов"* и представителями СБУ.

"В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты", — сказал источник агентства.

По его словам, националисты предлагали следующие условия сделки: 15 заложников на тонну продуктов. Как отметил представитель штаба, боевики предупредили, что теперь не будут выпускать гражданское население в случае отказа предоставлять им продовольствие и лекарственные средства.

Он подчеркнул: с такими же методами военные из РФ сталкивались в Сирии, когда вели переговоры с представителями ИГИЛ*.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.