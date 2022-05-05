Украинские боевики, засевшие на заводе "Азовсталь", предлагали обменять находящихся на территории комбината мирных жителей на продукты питания и лекарства. Об этом заявил представитель штаба операции по освобождению предприятия.
В интервью РИА Новости он пояснил, что для спасения гражданского населения российские военные поддерживают контакты с отрядом "Азов"* и представителями СБУ.
"В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты", — сказал источник агентства.
По его словам, националисты предлагали следующие условия сделки: 15 заложников на тонну продуктов. Как отметил представитель штаба, боевики предупредили, что теперь не будут выпускать гражданское население в случае отказа предоставлять им продовольствие и лекарственные средства.
Он подчеркнул: с такими же методами военные из РФ сталкивались в Сирии, когда вели переговоры с представителями ИГИЛ*.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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