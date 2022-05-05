Штаб по эвакуации: боевики в "Азовстали" скрывали информацию о гумкоридорах

Мирные жители, покинувшие территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, ничего не знали о существовании гуманитарных коридоров. Об этом заявил представитель штаба по освобождению предприятия.

Он отметил в интервью РИА Новости, что боевики скрывали от гражданского населения, удерживаемого на "Азовстали", информацию об эвакуации.

"Освобождённые 30 апреля и 1 мая с территории предприятия мирные граждане сообщили, что на протяжении всего времени пребывания в катакомбах ничего не слышали о ежедневном открытии для их безопасного выхода специальных гуманитарных коридоров", — сказал источник агентства.

По его словам, боевики из отряда "Азов"* не доводили до гражданского населения никаких сведений о событиях, происходящих в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что в помещениях завода "Азовсталь" могут оставаться ещё более 200 мирных жителей.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.