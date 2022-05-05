Власти Канады отрицают, что обучали "азовцев"* воевать

Канадские власти опровергли информацию о том, что военные инструкторы страны обучали боевиков украинского нацбатальона "Азов"*.

Как подчеркнули в своём заявлении представители военного ведомства, более того, они никогда не имели и не будут иметь отношение к подобным экстремистским или террористическим формированиям.

"Канада не обучает членов батальона "Азов", это никогда не было частью мандата. Мы не оказываем и не будем оказывать поддержку в обучении "Азову"* и связанным с ним организациям", — приводит телеканал CTV News ответ канадского военного ведомства.

Как подчеркнули канадские представители, все заявления в прессе по этому поводу, являются "ложью и провокацией".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.