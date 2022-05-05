Гордон* довольно хихикал, слушая слова ненависти Невзорова** в адрес России

Александр Невзоров** объявлен в международный розыск. Ещё в марте Следком России возбудил уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ.

Сам Невзоров** убежал в Израиль. Правда, он в интервью укропропагандисту Дмитрию Гордону* сказал, что сейчас в Доминиканской республике лечит коз. Известный своим поганым языком журналист сегодня не "вылазит" из западных СМИ, где фонтанирует ненавистью к России.

Образец своей ненависти к некогда родной стране и россиянам он отлично показал в разговоре с довольно хихикающим Гордоном*.

"Судя по тому, что верховный главнокомандующий в РФ беспробудно глуп и находится в деморализованном состоянии, а генштаб перепуган и не соприкасается с реальностью, вполне возможно, что они сделают попытку мобилизации. Она будет Украине действительно страшна и может быть губительной, потому что трупная вонь усугубится, и бойцы ВСУ на привалах, занеся ложку над котелком, будут блевать от нестерпимой вони. Мобилизация принесет по самым скромным подсчетам 50 тыс. новых трупов полям Украины. Потому что даже если те орки, относительно подготовленные, которых бросили на вас в начале войны, так исправно дохнут, то что будет с алкоголизированными, расслабленными, больными, тупыми, не владеющими ремеслом солдата. Вы же не дадите им пару лет, чтобы они этим ремеслом могли овладеть. Это не просто пушечное мясо, это скот на убой, пригодный только для того, чтобы портить вам аппетит трупным смрадом", — вот такое выдал Невзоров.

Председатель Объединения профсоюзов РФ СОЦПРОФ Сергей Вострецов особо отметил, что у Невзорова больше нет Родины, а наказать его необходимо по всей строгости закона.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внес украинского журналиста Дмитрия Гордона в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

** включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.