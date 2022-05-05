В подземных помещениях мариупольского завода "Азовсталь" боевики могут удерживать ещё свыше 200 мирных жителей. Об этом заявил представитель штаба операции по освобождению предприятия.
В интервью РИА Новости он напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина по эвакуации гражданского населения, удерживаемого украинскими националистами, с территории "Азовстали".
Однако источник агентства подчеркнул: ситуация на заводе продолжает оставаться сложной.
"Это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами "Азова"* могут насильно удерживаться ещё более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков", — отметил представитель штаба.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы России планируют открывать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 по московскому времени.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ
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