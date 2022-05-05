Газопроводы в Китай и страны Восточной Азии смягчат удар по экономике России

Ограничительные меры против России, вводимые странами Евросоюза, ударят по самой европейской экономике. Дело в том, что от поставок топлива из России более зависима сама Европа, так как для Москвы остается открытым рынок Азии, пишет Daily Express.

По данным издания, в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в ЕС ударит по экономике России. При этом Москва продолжает торговать с восточными партнёрами, а благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится.

Как отмечается в статье, существующие газопроводы в КНР и страны Восточной Азии смягчат удар по экономике РФ.

Ранее стало известно о содержании шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Ограничения могут затронуть поставки нефти из России. ЕС намерен предложить ввести полный запрет к концу 2022 года, а также отключить ряд российских и белорусских банков от SWIFT.