NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные

Американцы предоставили Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских офицеров. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные американские источники в Вашингтоне.

Издание не раскрывает источников, но пишет, что США тайно передают Украине информацию о событиях на поле боя "в режиме реального времени". Это касается деталей перемещения российских войск после объявления второй фазы российской спецоперации на Украине, уверяет автор статьи.

По данным газеты, в центре внимания США оказались сведения о местонахождении мобильного штаба российской армии, который часто меняет место дислокации. В результате объединения этих данных с данными собственной разведки Украина проводила артиллерийские обстрелы и другие атаки, в результате которых были убиты российские офицеры.

Число погибших не называется, однако утверждается, что США выступают против передачи украинской стороне данных о "наиболее высокопоставленных" членах военного руководства армии России.

Ранее издание Washington Post написало, что ЦРУ якобы опубликовало в соцсетях подробные указания на русском языке, с помощью которых можно тайно связаться с американской разведкой для передачи ей информации.