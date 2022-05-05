Президент Украины Владимир Зеленский "пожаловался" премьер-министру Израиля Нафтали Беннетту на высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова об Адольфе Гитлере.
Глава Незалежной рассказал о беседе в своём ночном обращении и назвал слова Лаврова о том, что в Гитлере могла течь "еврейская кровь", оскорбительными для всего мира.
"Обсудили скандальные и абсолютно недопустимые заявления министра иностранных дел России, которые оскорбили весь мир", — пояснил Зеленский.
Что конкретно ответил премьер Израиля, глава Незалежной не уточнил. Он подчеркнул, что, кроме "скандала" вокруг заявления российского политика, они обсудили ситуацию в Мариуполе и на востоке Украины.
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