Зеленский пожаловался на слова Лаврова о Гитлере премьер-министру Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский "пожаловался" премьер-министру Израиля Нафтали Беннетту на высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова об Адольфе Гитлере.

Глава Незалежной рассказал о беседе в своём ночном обращении и назвал слова Лаврова о том, что в Гитлере могла течь "еврейская кровь", оскорбительными для всего мира.

"Обсудили скандальные и абсолютно недопустимые заявления министра иностранных дел России, которые оскорбили весь мир", — пояснил Зеленский.

Что конкретно ответил премьер Израиля, глава Незалежной не уточнил. Он подчеркнул, что, кроме "скандала" вокруг заявления российского политика, они обсудили ситуацию в Мариуполе и на востоке Украины.