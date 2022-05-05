Женское крыло правящей Cоциал-демократической партии Швеции выступило против перспективы вступления страны в НАТО и раскритиковало действия шведских властей, заявила председатель SSKF, министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл.
По словам министра, часть политиков абсолютно не согласна с возможным "блоковым" статусом страны и намерены сохранить нейтралитет Швеции.
"Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО", — заявила Страндхелл Svenska Dagbladet.
Как подчеркнула министр, долгое время партия боролась за разоружение и "мирный" курс страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.