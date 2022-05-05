Власти Швеции "раскололись" из-за вступления страны в НАТО

Женское крыло правящей Cоциал-демократической партии Швеции выступило против перспективы вступления страны в НАТО и раскритиковало действия шведских властей, заявила председатель SSKF, министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл.

По словам министра, часть политиков абсолютно не согласна с возможным "блоковым" статусом страны и намерены сохранить нейтралитет Швеции.

"Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО", — заявила Страндхелл Svenska Dagbladet.

Как подчеркнула министр, долгое время партия боролась за разоружение и "мирный" курс страны.