Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что представители американской власти готовы выступить гарантом безопасности для страны на время процедуры вступления Швеции в Североатлантический альянс.
Как подчеркнула Линде, речь идёт о времени на подачу и рассмотрение заявки на вступление в НАТО.
"Я беседовала с Энтони Блинкеном и рядом сенаторов, ответственных за эти вопросы, и что США очень заинтересованы в присоединении Швеции и Финляндии к НАТО", — заявила журналистам глава шведского МИД.
Как подчеркнула глава дипмиссии, постоянные гарантии безопасности страна сможет получить, только став полноценным членом Североатлантического альянса.
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