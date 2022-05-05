Швеция: США готовы выступить гарантом безопасности для вступления страны в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что представители американской власти готовы выступить гарантом безопасности для страны на время процедуры вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Как подчеркнула Линде, речь идёт о времени на подачу и рассмотрение заявки на вступление в НАТО.

"Я беседовала с Энтони Блинкеном и рядом сенаторов, ответственных за эти вопросы, и что США очень заинтересованы в присоединении Швеции и Финляндии к НАТО", — заявила журналистам глава шведского МИД.

Как подчеркнула глава дипмиссии, постоянные гарантии безопасности страна сможет получить, только став полноценным членом Североатлантического альянса.