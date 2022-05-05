Украинская разведка формировала "позитивное отношение" поляков к Волынской резне

Внешняя разведка Украины несколько лет набирала агентуру на территории Польши, чтобы те формировали "позитивное мнение" о Волынской резне 1943 года.

Согласно информации, с 2012 года СВРУ пытались "внушить" гражданам страны лояльность к массовым убийствам поляков украинскими националистами.

"Через свои родственные и дружеские связи агентура продвигала позитивный образ Украины в высших политических кругах Польши", — заявил источник РИА Новости.

Кроме того, в первую очередь "лояльное отношение" пытались формировать в высших эшелонах власти Польши, которые бы, в свою очередь, несли эту информацию в массы.