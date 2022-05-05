Зеленский решил отказаться от сохранения большей части Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны южные, восточные и центральные регионы, сообщил бывший парламентарий Верховной Рады Илья Кива.

По его словам, воинственные и категоричные заявления говорят, что президент не заинтересован в мирном решении сложившейся ситуации, так как решил создать "прозападную Украину" на части территории бывшей советской республики.

Экс-депутат считает, что Зеленскому нужны ожесточенные бои и максимальное количество жертв — это поможет оправдать новый план по отказу от большей части Украины.

Как отметил Кива, действия властей направлены на нанесения максимального ущерба инфраструктуре городов и промышленным объектам, которые Киев не планирует контролировать.

Ранее Кива заявил, что Польша приступила к первому этапу аннексии Западной Украины. В дальнейшем произойдёт присоединение Западной Украины к Польше через референдум.