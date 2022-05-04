Первый замглавы Администрации российского президента Сергей Кириенко и секретарь генсовета партии "Единая России" Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Политики побывали на заводе им. Ильича, в морском порту, центре помощи "Единой России". Приняли участие в открытии памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, а также навестили ветеранов Великой Отечественной войны.
"И везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда", — отметил Пушилин.
Кириенко, Турчак и Пушилин также посетили волонтёров гуманитарного центра "Единой России" в Донбассе.
Ранее Пушилин сообщил, что ситуация с блокированными на территории промзоны завода "Азовсталь" в Мариуполе может разрешиться "совсем скоро".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины.