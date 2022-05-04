Звезда Голливуда Анджелина Джоли рассказала душераздирающие истории после своего визита на Украину.
Актриса решила передать свои впечатления от посещения Львова через рассказы о пострадавших детях.
Она поведала, что дети на Украине играют осколками бомб, которые привлекают маленьких украинцев блеском и необычным внешним видом.
"При взрыве бомбы или снаряда острые осколки тяжелого металла впиваются в тела тех, кто находится рядом с точкой удара. Многим из детей, с которыми я встречалась и которые пережили удар по краматорскому вокзалу, недавно удалили осколки — это трудный и болезненный процесс. Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять, и в некоторых случаях они остались внутри", — написала американская звезда.
Самой актрисе во время посещения Львова пришлось скрываться в бомбоубежище из-за объявленной воздушной тревоги.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала визит актрисы США Анджелины Джоли во Львов грязным пиаром и попыткой отвлечь внимание мировой общественности от вывода мирного населения с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
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