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Автор Юлиана Смирнова

ВСУ использовали монтажную пену для пыток военнопленных РФ

Мир

Бойцы ВСУ использовали монтажную пену для пыток военнопленных РФ.

Российские власти проводят расследование сразу по нескольким уголовным делам о преступлениях, которые совершили украинские военные в отношении российских военных. Высокопоставленный источник URA.RU, знакомый с ходом расследования, сообщил, что дела возбуждены в том числе и по статье 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

По его словам, из допросов пленных ВСУ стало известно, что захваченных военных РФ пытали в плену и некоторым даже заливали монтажную пену в задний проход. Источник издания подчеркнул, что подобные сведения проверяются следственным путём, собираются доказательства и определяются фигуранты.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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