ВСУ использовали монтажную пену для пыток военнопленных РФ

Бойцы ВСУ использовали монтажную пену для пыток военнопленных РФ.

Российские власти проводят расследование сразу по нескольким уголовным делам о преступлениях, которые совершили украинские военные в отношении российских военных. Высокопоставленный источник URA.RU, знакомый с ходом расследования, сообщил, что дела возбуждены в том числе и по статье 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

По его словам, из допросов пленных ВСУ стало известно, что захваченных военных РФ пытали в плену и некоторым даже заливали монтажную пену в задний проход. Источник издания подчеркнул, что подобные сведения проверяются следственным путём, собираются доказательства и определяются фигуранты.