Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ и ВС РФ перешли в формат "обмена ходами"

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила украинским СМИ, что ВС РФ сменили тактику ведения боя. Теперь, по её мнению, ВС Украины и ВС России перешли в формат "обмена ходами", как в шахматах.

По словам Маляр, военные РФ действуют по ситуации, изучают и анализируют некую тактику ВСУ. По её мнению, раньше ВС РФ брали количеством, а сейчас стали более осторожными и выстраивают шахматную партию.

Видимо таким образом Маляр пытается показать, что ВС РФ и ВСУ сейчас находятся на равных позициях, но последние новости говорят об обратном.

Военные РФ продолжают наносить точные удары по военной инфраструктуре. Только за последние сутки Минобороны РФ сообщило о поражении 77 районов сосредоточения украинской военной техники и живой силы.