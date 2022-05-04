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Автор Денис Постольский

Байден во время фотографирования попросил инвалида-колясочника не прыгать

Мир

Американский лидер Джо Байден во время фотографирования с олимпийцами, в том числе и с параолимпийцами на инвалидных колясках, попросил их не прыгать.

Байден во время фотографирования попросил инвалида-колясочника не прыгать

Мероприятие состоялось в Белом доме 3 мая. Глава государства и его жена Джилл устроили торжественный прием спортсменам из национальной олимпийской сборной, которые принимали участие в летней Олимпиаде 2020 года в Токио и зимних Играх 2022 года в Пекине.

В завершение приёма все атлеты выстроились для совместного фото с главой Белого дома. Байден сначала громко выкрикнул: "Не надо прыгать!". А затем подсказал стоящей рядом спортсменке, в какой стороне фотограф.

Неуместные шутки Байдена быстро разошлись по Сети. Пользователи социальных сетей осудили неполиткорректные замечания.

"Как он посмел унижать инвалидов? Это должно быть смешно? Позор!" — возмутились пользователи интернета.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли очередную попытку президента США Джо Байдена публично пожать руку несуществующему человеку. Они предположили, что национальный лидер мог "увидеть" позади себя агентов российских спецслужб, пасхального кролика, пришельцев или призраков.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден
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