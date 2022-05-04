Украинские боевики расстреляли беженцев: есть убитые и раненые

Боевики на Украине расстреляли колонну беженцев, которая следовала из Волчанска в Харьков, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

Он заявил, что трагедия случилась в тот момент, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказались около посёлка Старый Салтов. В людей стреляли со стороны украинского блокпоста.

Как отметил собеседник агентства, беженцам приходилась выбираться из-под целенаправленного огня ползком.

"На моих глазах погибла бабушка, у нее было прямое попадание в голову… Погибла подруга, которая со мной приехала на своем автомобиле… Погибла девочка 13 лет, а её мама сейчас в тяжёлом состоянии", — сообщил очевидец.

Ранее нацистами были расстреляны две семьи, пытавшиеся на своих машинах уехать из Харькова в Гоптовку.