Ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске попал на видео

На видео запечатлели ракетный удар по Амурскому мосту в Днепропетровске.

Глава компании "Укрзализниця" Александр Камышин заявил, что удар был нанесён по одному из крупнейших мостов в Днепропетровске. Амурский (Старый) мост двухъярусный, сверху — автомобильный, а снизу — железнодорожный. Его протяжённость составляет почти 1,4 км. По словам Камышина, пострадавших среди работников компании "Укрзализниця" нет. Ракета, по предварительным данным, влетела в опору.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал несколько видео и фото от очевидцев ракетного удара, но Минобороны РФ официально пока не подтвердило эту информацию.

Данный мост в последнее время активно использовался для поставок вооружения и ГСМ для украинской группировки. Сам мост не разрушен, но из-за ракетного удара произошло возгорание и сейчас невозможно сказать, способен ли он выдержать эшелоны с тяжёлым вооружением.