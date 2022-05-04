Вучич: Сербия находится на пути в ЕС, но санкции вызывают у нас другие эмоции

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему его страна до сих пор не присоединилась к санкциям против России. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Сербский лидер напомнил, что после распада Югославии его страна находилась под санкциями десять лет. Он отметил, что в связи с этим у Сербии совершенно другие эмоции по этому поводу, чем у большинства других стран.

Вучич также подчеркнул, что Сербия в данный момент находится на пути к Евросоюзу, поэтому страна обязана постепенно согласовываться со всеми решениями ЕС.

"Я сегодня выслушал канцлера Шольца, он был ясен и очень чётко озвучил позицию и требования Германии, и это всё, что я могу сейчас сказать", — подытожил он.

Ранее Вучич рассказал о давлении на Сербию со стороны Запада. По его словам, сейчас идёт речь о судьбе страны и о том, сможет ли она сохранить поставки нефти или вовсе лишится сырья.