И ещё одно "за что?!": премьера Японии возмутил запрет на въезд в Россию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил возмущение запретом на въезд на территорию России. По его словам, это решение российских властей является "совершенно неприемлемым".

Новость об ответных санкциях Российской Федерации застала премьер-министра в Риме. Общаясь с японскими журналистами, Фумио Кисида заявил, что ответственность за резкое ухудшение японско-российских отношений "всецело лежит на российской стороне".

Что касается перспективы новых антироссийских санкций, по словам японского премьер-министра, решение будет приниматься в тесном сотрудничестве с международным сообществом в целом и странами G7 в частности.

То же самое касается и возможного отказа от импорта нефти из России. Сейчас эту тему обсуждают в Евросоюзе. Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго в течение полугода.

Стоит отметить, что санкции против руководства Японии были предприняты в ответ на ограничительные меры, которые были введены Токио в отношении российских граждан, в том числе высшего российского руководства.

Помимо Фумио Кисиды, бессрочный запрет на территорию России введён в отношении ещё 62 японских политиков и чиновников. В их числе генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, руководитель Минобороны Нобуо Киси и другие.

Ранее в японской "Синей книге", посвященной обзору внешней политике страны, южнокурильские острова были названы "оккупированными территориями", чего не было с 2003 года. То есть по сути были перечёркнуты практически 20 лет переговоров по заключению мирного договора между Россией и Японией.

В Москве, в свою очередь, ранее заявляли, что с учётом линии, избранной руководством Японии, не видят какого-либо смысла в продолжении переговоров и развитии сотрудничества на Курильских островах.