Депутат Арефьев: санкции ЕС — просто надувание щёк, не надо обращать внимание

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что на очередные ограничительные меры со стороны Евросоюза просто не надо обращать никакого внимания. В беседе с Pravda.Ru он заявил, что можно даже не отвечать зеркальными санкциями на санкции ЕС, поскольку они никакого ущерба ни народу, ни стране не несут.

По его мнению, отключение новых банков от SWIFT ничем не грозит. Парламентарий полагает, что Россия может просто продолжить работать по своей внутренней системе, тем более, что несколько стран СНГ и БРИКС уже подключены к ней.

"Что касается телевидения, давно пора всё отключить, чтобы не было этой пакости на нашей земле. Потому что ничего хорошего эти каналы, которые мы смотрим по спутниковому телевидению, не дают", — добавил Арефьев.

Он также прокомментировал санкции, которые могут быть введены против него персонально. Депутат убеждён, что ему от них ни жарко, ни холодно.

"Я там не живу, у меня там счётов нет, недвижимости нет. Ну и пусть вводят, хоть к смерти приговаривают. Я не собираюсь покидать Россию. И мне это безразлично. Это просто надувание щёк, что они якобы какие-то санкции хотят ввести", — подытожил собеседник издания.

В среду, 4 мая, Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Предполагается, что ЕС начнёт поэтапный отказ от российской нефти, отключит ещё три банка от SWIFT, а также прекратить вещание трёх российских государственных телеканалов в Европе.