MWМ: Польша поставила Украине оружие на семь миллиардов долларов

Польша поставила на Украину самое разнообразное оружие на семь миллиардов долларов.

Авторы Military Watch перечислили военную технику, которую Польша дала Киеву. Отмечается, что именно Варшава одна из первых заняла жёсткую позицию в отношении Москвы и всячески старается помочь Киеву. Только поставками вооружения они вряд ли ускорят процесс завершения специальной военной операции (СВО).

В MWМ пишут, что за время СВО на Украину от Польши были отправлены 200 танков Т-72, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град" и ракеты, совместимые с истребителями МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины. Также обсуждались поставки польских истребителей МиГ-29.

Подчёркивается, что Варшава отдала практически половину польского бронетанкового арсенала. Именно Польша и другие бывшие члены Варшавского договора считаются подходящими поставщиками вооружения, потому что их советские системы совместимы с аналогичными на службе Украины.

В самом начале СВО на вооружении Украины было 750 танков, и Т-72 считаются уже устаревшими танками. Особенно если их сравнивать с современными танками РФ типа Т-72Б3М и Т-90М.