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Автор Юлиана Смирнова

MWМ: Польша поставила Украине оружие на семь миллиардов долларов

Мир

Польша поставила на Украину самое разнообразное оружие на семь миллиардов долларов.

MWМ: Польша поставила Украине оружие на семь миллиардов долларов

Авторы Military Watch перечислили военную технику, которую Польша дала Киеву. Отмечается, что именно Варшава одна из первых заняла жёсткую позицию в отношении Москвы и всячески старается помочь Киеву. Только поставками вооружения они вряд ли ускорят процесс завершения специальной военной операции (СВО).

В MWМ пишут, что за время СВО на Украину от Польши были отправлены 200 танков Т-72, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град" и ракеты, совместимые с истребителями МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины. Также обсуждались поставки польских истребителей МиГ-29.

Подчёркивается, что Варшава отдала практически половину польского бронетанкового арсенала. Именно Польша и другие бывшие члены Варшавского договора считаются подходящими поставщиками вооружения, потому что их советские системы совместимы с аналогичными на службе Украины.

В самом начале СВО на вооружении Украины было 750 танков, и Т-72 считаются уже устаревшими танками. Особенно если их сравнивать с современными танками РФ типа Т-72Б3М и Т-90М.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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