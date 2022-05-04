Junge Welt: США используют Украину для ослабления РФ

Президент США Джо Байден использует Украину для ослабления России, чтобы она не создавала препятствия для стратегического продвижения Запада, сообщает немецкое издание Junge Welt.

По словам автора материала, США оказывают Украине финансовую и военную помощь, чтобы превратить страну в колонию Запада.

Киевской власти удобно находиться в таком положении, поэтому она активно стремится в НАТО, считает журналист.

Он напомнил, что Киев перечеркнул договорённости с Москвой о прекращении огня и снова объявил о курсе на вступление в Североатлантический альянс. Это только на руку США, промышленность которых получает крупные заказы на поставку военной помощи Украине.