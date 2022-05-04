Шольц предложил принять в состав ЕС все страны Западных Балкан

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал предложение включить в состав Евросоюза все страны Западных Балкан — Сербию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, а также частично признанную Республику Косово.

"Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово", — сказал Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Косова Альбином Курти.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем и рассказал, что решение России признать Донецкую и Луганскую Народные Республики было основано на прецеденте Косово.