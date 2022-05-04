Канцлер Германии Олаф Шольц высказал предложение включить в состав Евросоюза все страны Западных Балкан — Сербию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, а также частично признанную Республику Косово.
"Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово", — сказал Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Косова Альбином Курти.
Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем и рассказал, что решение России признать Донецкую и Луганскую Народные Республики было основано на прецеденте Косово.
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Польша приготовилась ввести армию на территорию Западной Украины. Информацию подтвердил опубликованный приказ главкома Вооружённых сил страны.