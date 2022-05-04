Сатановский: Запад — тонущий "Титаник", ставить на него желающих мало

Политолог Евгений Сатановский считает, что арабский мир пересматривает отношения с США, поскольку не готов ставить на "тонущий "Титаник" Запада.

По мнению политолога, отношения России с арабскими странами и Турцией не пересекаются с отношениями Российской Федерации и Израиля. Евгений Сатановский полагает, что интриги вообще не характерны для российского руководства.

"Последнее, чего можно ожидать от Путина, Лаврова, Шойгу, или от кого угодно из тех, кто составляет верхний слой нашего истеблишмента — чтобы они проводили хитрые византийские схемы интриг в надежде, что кому-то они понравятся. Да не бывало такого отродясь. Скорее наоборот — Путин пишет поперёк всех надежд на то, что он сделает это или то", — считает политолог.

По его мнению, действия арабских государств в отношении стран Запада не связаны с какими-либо заявлениями представителей Российской Федерации. В частности, они не поддержали исключение России из Совета ООН по правам человека по той причине, что видят глобальные перемены и не считают США однозначным победителем наметившегося противостояния. Евгений Сатановский считает, что арабы видят в американских претензиях на гегемонию "тонущий "Титаник".

"Не поддержали арабы, всю эту тему по одной простой причине — они пересматривают свои отношения с США. Они видят, как мир меняется, и они совершенно не готовы ставить на явно проигрывающую сторону. Древний мудрый народ, много чего видали. Зачем им садиться на тонущий "Титаник"?" — заявил Сатановский в ходе выступления в пресс-центры медиагруппы "Патриот".

Мнение, высказанное Евгением Сатановским, разделают и многие аналитики на Западе. Например, ранее политолог из французского института Montaigne Анна Гадель отметила, что нынешняя ситуация стала катализатором в отношениях США и стран Персидского залива. Там ощущают, что баланс сил изменился и надо готовиться к новой роли стран Ближнего Востока в мировых делах, считает она.

"Тот факт, что у нас прекрасные отношения с Соединёнными Штатами, никак не означает, что мы их марионетки и послушно выполняем все их приказания. Это время прошло. У нас есть собственные стратегии и приоритеты", — отмечал, в свою очередь, политолог из Объединённых Арабских Эмиратов Абдуллхалех Абдулла.

Напомним, ранее Саудовская Аравия и ОАЭ отказались увеличивать добычу нефти по просьбе США. В Вашингтоне рассчитывали, что тем самым удастся компенсировать потери из-за эмбарго на российскую нефть.

Между тем, генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил в среду, что Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объёме 7 млн баррелей в сутки, и в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить эти объёмы.