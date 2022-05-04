Бывший министр обороны ДНР, общественный деятель Игорь Стрелков считает, что коллективный Запад настроен на полное уничтожение Российской Федерации.
"Они планируют (наступление. — Прим. ред.), причем не только на Приднестровье, они планируют уничтожить всю Российскую Федерацию, то есть нанести ей военное поражение на Украине", — отметил он.
Стрелков предположил, что после этого в России будет устроен государственный переворот и уже на фоне этого Запад постарается использовать РФ так же, как Украину, но только уже против Китая.
Ранее военный аналитик заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной. По мнению Стрелкова, даже после освобождения Донбасса Украина не пойдёт на заключение мира.
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