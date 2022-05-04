Страны Евросоюза не смогли договориться о запрете на поставки российской нефти

Представители стран Евросоюза в среду не смогли прийти к единому мнению в вопросе о запрете на поставки российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, обсуждение нефтяного эмбарго России продолжится в четверг.

"Представители Евросоюза не достигли соглашения по эмбарго в среду, однако они могут приблизиться к сделке в четверг", — отмечается в сообщении Reuters.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в рамках шестого пакета санкций ЕС в отношении РФ Брюссель рассмотрит вопрос поэтапного запрета на поставки российской нефти. Соответствующее предложение было передано на рассмотрение 27 представителям Евросоюза.