Генсек ОПЕК: в мире нет таких мощностей, чтобы заменить объемы нефти из России

Генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо прокомментировал возможность отказа от российской нефти. Своим мнение он поделился в ходе встречи технического комитета ОПЕК+.

Он отметил, что Россия экспортирует 7 млн баррелей нефти в сутки, и в мире нет свободных мощностей, чтобы заместить эти объемы. Баркиндо также сказал, что такое количество нефти и нефтепродуктов просто не может взяться откуда-то ещё.

Кроме того, он отметил, что конфликт между Россией и Украиной усугубил проблемы, которые связаны с пандемией.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении РФ из-за проведения спецоперации на Украине. По его словам, в список новых ограничительных мер может войти запрет на поставки российской нефти.