Цеков: смелые требования Зеленского можно объяснить употреблением наркотиков

Вся смелость и уверенность украинского лидера Владимира Зеленского, с которой он требует от России репарации на восстановление Украины, можно объяснить лишь употреблением наркотиков. Таким мнением поделился сенатор Сергей Цеков в беседе с NEWS. ru.

Член Совфеда усомнился, что Зеленский вообще понимает смысл слова "репарации", которые выплачивают победителям. Цеков с сарказмом поинтересовался, неужели президент Украины думает, что может считаться победителем в "братоубийственной войне Киева с востоком Украины", который пожелал выбрать свой путь ещё в 1991 году. А Россия лишь помогает восточной и южной частям Украины стать свободными "от украинского нацизма и фашизма", отметил сенатор.

Цеков сказал, что-то, что говорит Зеленский, не нужно принимать всерьёз, все заявления украинского лидера пиарятся Западом, как и весь его образ.

"На Западе ему сделали хорошую рекламу, как и всем антироссийским политикам. Он почувствовал себя чуть ли не проповедником на территории, как он считает, свободного мира, который будет сужаться. Свободный мир — Европа и США. Уверенность Зеленского от употребления наркотиков, он их примет и сразу уверенность появляется, море по колено, — отметил Цеков.

Ранее Зеленский заявил, что в процессе восстановления Украины должны принимать участие все — и европейские государства, и Россия, добавив, что Киев желал бы получить репарации от РФ.