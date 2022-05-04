Corriere della Sera: 565 тысяч итальянцев потеряют работу без газа из России

В Италии провели исследование, которое наглядно демонстрирует, что ждёт страну из-за отказа от российского газа. Результаты этой работы были опубликованы в газете Corriere della Sera.

Согласно проведённому исследованию, прекращение импорта "голубого топлива" из России грозит Италии потерей порядка 565 тысяч рабочих мест.

Кроме того, отмечается, что резкое сокращении поставок российского газа приведёт к к росту нуждающихся семей.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим не станет приобретать газ из России за рубли. Как объяснил министр, подобная покупка противоречит ограничительным мерам Запада в отношении Центрального банка.